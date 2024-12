Heute in der Schweiz

Ich war am vergangenen Wochenende zum ersten Mal diese Saison mit meinem Snowboard auf der Piste unterwegs. Beim Preis für eine Halbtageskarte musste ich kurz leer schlucken: 61 Franken kostete der Spass in Davos – und das in der Vorsaison.

2005 hätte ich für dieses Geld den ganzen Tag auf der Piste verbringen können, damals kostet ein Tagesbillett durchschnittlich 51 Franken. Heute muss man für eine Tageskarte durchschnittlich 72 Franken hinblättern, wie die Sendung 19:30 des Westschweizer Fernsehens RTS berichtet. In Anzère im Wallis sind die Preise um 38% gestiegen, in Zermatt um 19% und in Crans-Montana gar um 43%.

Als Gründe für die immer höher werdenden Preise in der Schweiz geben die Skigebiete die gestiegenen Betriebskosten, wie höhere Löhne, gestiegene Preise für Strom und Diesel sowie die Notwendigkeit umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur an. Denn trotz – oder gerade wegen – immer geringeren Schneemengen wird in der Schweiz immer noch kräftig in Skigebiete investiert, zum Beispiel in Kunstschneeanlagen.