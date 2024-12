Aujourd’hui en Suisse

L’Union démocratique du centre, parti de la droite conservatrice (photo), est la seule formation politique suisse à gagner des voix. C’est ce que révèle le baromètre électoral du centre de recherche Sotomo. Par rapport aux élections fédérales de l’an dernier, l’UDC grimpe de deux points de pourcentage pour atteindre 29,9%, suivie par le PS avec près de 18%, qui a légèrement perdu du terrain. Les deux partis écologistes sont en recul.

Selon le géographe politique Michael Hermann, qui a dirigé l’étude, le glissement persistant vers la droite correspond à une tendance européenne et à un état d’esprit conservateur. La Suisse suit de plus en plus ces tendances. Par ailleurs, selon ce sondage, la population suisse considère les primes d’assurance maladie élevées comme le défi le plus important, suivi par l’immigration, la politique d’asile et le changement climatique.

À en croire le sondage, les Suisse penchent à droite; pourtant, la gauche a obtenu récemment des succès importants en votations populaires. «Si la politique en Suisse va vers la droite, les gens veulent souvent plutôt une politique conservatrice, analyse Michael Hermann. Mais ils obtiennent une politique économique libérale. Ils corrigent ensuite cela dans les votations, où ils mettent plutôt l’accent sur le social.»