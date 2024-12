In einem Interview mit der NZZ sagt Andreas Caminada (Bild) zur Schweizer Küche: «Sie zeigt sich in all den regionalen Spezialitäten. Ausser vielleicht Fondue gibt es aber kein typisches Schweizer Gericht, das fürs ganze Land steht.» Dies habe es schwierig gemacht, die Schweiz als Food-Destination international zu positionieren. Dennoch: «Wir haben in der Schweiz viele tolle Restaurants und die höchste Michelin-Stern-Dichte der Welt.»

Als Gründe dafür sieht er die Konstanz, die Qualität der Ausbildung, das duale System mit der Berufslehre. «Man kann heute in der Schweiz in eine Beiz gehen und erhält etwas Gutes. So eine Konstanz findet man im Ausland ausserhalb der Hauptstädte kaum, vielleicht noch in Südamerika oder in Italien», sagt Caminada. Zudem: «Wir sind in der Schweiz megagute Gastgeber.»

Auch der Zürcher Gastrokritiker Pascal Grob, der für Gault-Millau den Blog «Züri isst» betreibt, lobt die Qualität der Schweizer Küche. Grob sagt, Zürich sei international gesehen ein Geheimtipp. Man bekomme in Zürich zudem sehr viel für sein Geld.