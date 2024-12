Oggi in Svizzera

In seguito all’attacco della Russia all’Ucraina, la Svizzera ha concesso lo status di protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati ucraini. I l Parlamento sta ora limitando questa pratica.

“Poiché la guerra in Ucraina è ancora in corso e i numerosi rifugiati sono diventati un onere, l’umore nel Paese è cambiato”, analizza la SRF. “Inoltre, i casi di abuso dello status di protezione danneggiano la solidarietà”.

La NZZ scrive: “La Svizzera adotta una linea più dura rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei”. E critica: “Il peso di questa ristrettezza di vedute sarà ancora una volta sopportato da altri. In particolare, quei Paesi che accolgono al loro posto gli ucraini non più autorizzati in Svizzera”. La decisione danneggia la reputazione della Confederazione perché “invia un segnale al mondo esterno: vuole prendere distanza dagli eventi che circondano l’Ucraina senza mostrare solidarietà”.

Il quotidiano romando Le Temps commenta: “Un anno dopo le elezioni federali, è ormai chiaro come saranno i prossimi dibattiti sotto la cupola di Palazzo federale, in un contesto di crescente diffidenza verso ogni persona e ogni famiglia di rifugiati. Il Governo e le e i parlamentari che vedono nei rifugiati qualcosa di più di semplici profittatori dovranno adeguare le loro strategie se non vogliono che l’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) dia l’immagine della Svizzera nei prossimi decenni”.