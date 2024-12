Aujourd’hui en Suisse

En Suisse, trois quarts des adultes sont en couple, et les hommes ont tendance à être plus satisfaits de leur relation que les femmes. Ce sont les informations qui ressortent de l’enquête quinquennale de l’Office fédéral de la statistique sur les familles et les générations.

Seuls 11% des personnes âgées de 25 ans et plus qui vivent en couple ne vivent pas avec leur partenaire, écrit l’OFS, citant des données se rapportant à 2023. La moitié des couples emménagent ensemble après un peu moins de deux ans.

Dans plus de la moitié des couples (57%), la différence d’âge entre partenaires ne dépasse pas trois ans. Près des deux tiers ont le même niveau de formation (64 %) et la majorité a la même nationalité (81 %), ajoute l’OFS.

Les trois quarts des personnes âgées de 25 ans et plus qui vivent en couple se déclarent très satisfaites de leur relation. Les hommes sont légèrement plus satisfaits que les femmes. Selon l’OFS, il n’y a pas de différence entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent. Si un couple vit sous le même toit, la satisfaction est plus élevée. Elle est plus élevée dans le cas d’un ménage sans enfant.