Heute in der Schweiz

Hätte die damalige Bundesstaatsanwältin ihre Arbeit richtig gemacht, wäre Joao noch am Leben, behaupten Eltern und der Bruder des verstorbenen laut RTS.

Kurz vor der Tat stand der spätere Mörder unter Beobachtung der Bundesanwaltschaft. Er war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und musste sich an Auflagen halten. Die damalige Staatsanwältin Juliette Noto teilte ihm mit, dass der «kleinste Verstoss» ihn wieder ins Gefängnis bringen würde.

Die Regeln wurden jedoch nicht vollständig eingehalten. So war der Täter etwa verpflichtet, sich einmal pro Woche auf dem Polizeiposten von Morges zu melden, was er jedoch nicht tat. Die Staatsanwaltschaft wusste von diesen Versäumnissen, ergriff aber keine Massnahmen. Am 12. September 2020 betrat der Mann einen Kebab-Laden, erstach Joao und rief dabei «Allah ist gross».

«Mit ihrer völlig unverständlichen Untätigkeit […] hat Bundesanwältin Juliette Noto einen schweren Fehler in ihrem Amt begangen», schreibt Rechtsanwalt Dario Barbosa in dem Brief, den er im Namen der Familie an das Eidgenössische Finanzdepartement sendete. Die Familie fordert eine Entschädigung von 80’000 Franken für die Mutter, die gleiche Summe für den Vater und 40’000 Franken für den Bruder.