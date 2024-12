Oggi in Svizzera

Poco prima dell’omicidio, il futuro assassino era sotto la sorveglianza dalla Procura federale svizzera. Era appena uscito di prigione e doveva rispettare determinate regole. L’allora procuratrice Juliette Noto gli ha detto che la “minima infrazione” lo avrebbe riportato in prigione.

Le regole non sono state però del tutto rispettate. Ad esempio, era tenuto a presentarsi alla stazione di polizia di Morges una volta alla settimana, ma non lo faceva. Il pubblico ministero era consapevole di queste mancanze, ma non ha preso alcun provvedimento nei suoi confronti. Il 12 settembre 2020, l’uomo è entrato in un negozio di kebab e ha accoltellato a morte Joao, gridando “Allah è grande”.

“Con la sua inazione del tutto incomprensibile, […] la procuratrice federale Juliette Noto ha commesso un grave errore nell’esercizio delle sue funzioni”, scrive l’avvocato Dario Barbosa nella lettera inviata al Dipartimento federale delle finanze a nome della famiglia, che chiede un risarcimento di 80’000 franchi per la madre, altrettanti per il padre e di 40’000 franchi per il fratello.