Aujourd’hui en Suisse

La Suisse compte 2086 centenaires, dont 80% de femmes. Dans la première étude nationale sur le sujet, la chercheuse en gérontologie Daniela Jopp a exploré la manière dont ces personnes vivent en Suisse.

Premier constat: 92% d’entre elles sont satisfaites de leur vie, et ce, malgré leurs problèmes de santé. En moyenne, chaque personne souffre de six limitations physiques et de troubles cognitifs. Mais le bien-être dans le grand âge vient en réalité ce que l’on appelle les forces psychologiques. Ce sont la croyance en son propre contrôle sur la vie, l’optimisme, une vision positive de l’avenir, le sentiment que la vie a un sens et une forte volonté de vivre.

Finalement, les gènes ne jouent qu’un rôle minime dans la durée de vie: seulement 25%. La plus grande partie (70 à 80%) dépend d’une alimentation saine, de l’exercice physique, de la forme mentale et des relations sociales, ainsi que d’une attitude positive et du sens que l’on trouve à la vie.

«Je pense que nous pouvons apprendre des centenaires à quel point il est important de prendre conscience, dès le plus jeune âge, de ce qui nous passionne et nous motive réellement. Ce sont précisément ces passions qui non seulement donnent du sens et de l’énergie, mais nous portent aussi souvent jusqu’à un âge avancé», déclare Daniela Jopp.