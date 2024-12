Oggi in Svizzera

Il Parlamento vuole rendere l’incitamento all’odio o alla discriminazione sulla base del genere un reato penale. In concreto, la parola “genere” dovrebbe essere aggiunta all’articolo 261bis del Codice penale. I reati potrebbero essere puniti con una pena detentiva fino a tre anni.

Gli avvocati svizzeri potranno presto fornire nuovamente servizi al Governo e alle aziende russe. Le sanzioni dell’UE contro la Russia, che sono state adottate dalla Svizzera, vietano la fornitura di servizi al Governo, alle persone giuridiche e agli individui russi. Tuttavia, il Parlamento ha appena approvato la revoca di questa disposizione per gli avvocati.

Il Parlamento ha poi deciso di non inasprire il diritto al ricongiungimento familiare per le persone straniere ammesse provvisoriamente. La maggioranza del Consiglio nazionale aveva adottato una mozione dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) in tal senso. Tuttavia, il Consiglio degli Stati ha respinto un inasprimento della legge, sostenendo che non sarebbe adatto come strumento di gestione dell’immigrazione, in quanto riguarda solo un piccolo numero di persone.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato l’abolizione del valore locativo, anche per le case di vacanza. Il valore locativo è un reddito fittizio che i proprietari di casa devono dichiarare al fisco.

Tuttavia, l’abolizione del valore locativo è legata anche a un’altra questione. Per compensare la perdita di entrate per i cantoni turistici, il Consiglio nazionale propone una nuova tassa sulle seconde case, che entrerebbe in vigore contemporaneamente all’abolizione del valore locativo. La nuova tassa comporterebbe una modifica costituzionale e un referendum obbligatorio, che richiede l’approvazione del popolo e dei Cantoni.