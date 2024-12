Heute in der Schweiz

Noch nie gab es in der Schweiz so viele Hundertjährige. Ausserdem sind diese Menschen mit ihrem Leben zufrieden. Was ist das Geheimnis des guten Alterns?

In der Schweiz gibt es 2086 Hundertjährige, 80% davon sind Frauen. In der ersten nationalen Studie zu diesem Thema hat die Gerontologin Daniela Jopp untersucht, wie diese Menschen in der Schweiz leben.

Die erste Erkenntnis: 92% der Befragten sind mit ihrem Leben zufrieden, und das trotz gesundheitlicher Probleme. Im Durchschnitt leidet jede Person an sechs körperlichen Einschränkungen und kognitiven Beeinträchtigungen.

Das Wohlbefinden im Alter beruht jedoch in Wirklichkeit auf den sogenannten psychologischen Kräften. Das sind der Glaube an die eigene Kontrolle über das Leben, Optimismus, ein positiver Blick in die Zukunft, das Gefühl, dass das Leben einen Sinn hat, und ein starker Lebenswille.

Schliesslich spielen die Gene nur eine geringe Rolle für die Lebenserwartung,nämlich nur 25%. Der grösste Teil (70-80%) hängt von gesunder Ernährung, körperlicher Bewegung, geistiger Fitness und sozialen Beziehungen sowie von einer positiven Einstellung und dem Sinn des Lebens ab.

«Ich denke, wir können von den Hundertjährigen lernen, wie wichtig es ist, sich schon in jungen Jahren bewusst zu machen, wofür wir wirklich brennen und was uns motiviert. Es sind genau diese Leidenschaften, die uns nicht nur Sinn und Energie geben, sondern uns auch oft bis ins hohe Alter tragen», sagt Daniela Jopp.