Aujourd’hui en Suisse

En moyenne, dans la Confédération suisse, 20% des dépenses alimentaires sont consacrées à l’achat de viande, indiquent plusieurs journaux de Suisse alémanique, dont le Tages-Anzeiger et le Berner Zeitung, en se référant à une analyse de Proviande, l’association professionnelle de l’industrie de la viande.

Il n’existe pas de données officielles sur la consommation moyenne exacte de viande en Suisse, mais en 2023, l’offre par habitant (quantité de viande proposée dans la restauration et le commerce de détail) s’élevait à 48,43 kg par an. Ces chiffres tiennent également compte des déchets (comme les os) et des aliments pour animaux, mais pas de la viande achetée à l’étranger.

En résumé, il n’est pas irréaliste de penser que la consommation moyenne de viande en Suisse dépasse largement les 18,7 kg par an qu’un adulte devrait consommer au maximum selon les recommandations de la Confédération et de la Société suisse de nutrition. Toutefois, elle reste également très inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE, où l’offre par habitant est d’environ 70 kg par an.