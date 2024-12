Heute in der Schweiz

Jährlich verletzen sich rund 35’000 Personen auf Schweizer Skipisten. Mangelnde Vorbereitung, Überanstrengung oder Überschätzung der eigenen Fähigkeiten sind die häufigsten Ursachen.

Diese Unfälle nehmen zu, ebenso wie das Alter der Betroffenen. Die daraus resultierenden Arbeitsausfälle gehen in die Hunderttausende, wie eine Studie der Suva-Versicherung zeigt.

«Nach einer Verletzung auf der Piste», heisst es auf der Website der Suva, «benötigen Schneesportlerinnen und Schneesportler durchschnittlich 22 Tage, um sich zu erholen und wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Pro Jahr müssen Unternehmen in der Schweiz insgesamt über 800’000 Ausfalltage hinnehmen, weil Mitarbeitende wegen Schneesportunfällen fehlen. Bei den Ausfalltagen führen die 40- bis 64-Jährigen die Statistik mit jährlich über 470 ’000 Tagen an. Das ist eine Zunahme von rund 40% in den letzten 15 Jahren.»