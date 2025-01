Aujourd’hui en Suisse

Ayant vécu à l’étranger, aux Émirats arabes unis et en Inde, des pays dans lesquels conduire me rendait très anxieuse, j’apprécie particulièrement le système de transports publics bien développé de la Suisse. Car il me permet de ne pas avoir à conduire du tout. D’autant plus que les villes suisses réduisent rapidement le nombre de places de stationnement disponibles.

Les cinq plus grandes villes – Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et Genève – ont supprimé plus de 10% de leurs places de stationnement au cours des dix dernières années. À elles seules, Zurich et Genève en ont chacune supprimé 3000, tandis que Lausanne en a rasé 2500. Pour Berne et Bâle, ce nombre s’élève pour chacune à environ 1500.

Et ce n’est qu’un début, écrit le quotidien zurichois Tages-Anzeiger. Les citadins sont moins susceptibles de posséder une voiture, tandis que le nombre global de propriétaires d’automobiles est en baisse.

Les autorités municipales se désintéressent elles aussi de l’accueil des voitures: Zurich veut réduire le transport privé motorisé de 30% d’ici 2040, Genève veut diminuer le nombre de places de stationnement de 12’000 et Lucerne veut abaisser de moitié le nombre de places disponibles. Une réduction qui s’observe également dans des villes plus petites comme Saint-Gall et Winterthour.

La réduction des places de parking incite les automobilistes à utiliser d’autres moyens de transport pour se rendre dans les centres-villes et est «efficace et pertinente pour soutenir une politique visant à promouvoir l’utilisation d’autres moyens de transport que la voiture dans la vie quotidienne», estime Vincent Kaufmann, directeur du Laboratoire de sociologie urbaine de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Pour lui, la solution serait que les automobilistes se garent à l’extérieur de la ville et prennent les transports publics pour s’y rendre, laissant ainsi le centre-ville ouvert aux espaces verts et aux terrasses de restaurants.

Il n’est pas surprenant que le lobby de la voiture ne soit pas d’accord. Thomas Hurter, conseiller national UDC et président de l’Automobile Club de Suisse, affirme que les entreprises et les particuliers dépendent d’un nombre suffisant de places de stationnement. Selon lui, la réduction du nombre de places est contre-productive, car elle entraîne une augmentation du trafic lorsque les automobilistes recherchent un endroit où stationner.