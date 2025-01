Heute in der Schweiz

Nachdem ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Indien gelebt habe, also in Ländern, in denen mir das Autofahren sehr unangenehm war, schätze ich das gut ausgebaute öffentliche Verkehrssystem der Schweiz, das es mir erlaubt, ganz auf ein Auto zu verzichten. Vor allem jetzt, wo die Städte in der Schweiz immer weniger Parkplätze anbieten.

Die fünf grössten Städte der Schweiz – Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf – haben in den letzten zehn Jahren über zehn Prozent ihrer Parkplätze abgebaut. Allein in Zürich und Genf wurden je 3000 oberirdische Parkplätze abgebaut, in Lausanne 2500 und in Bern und Basel je rund 1500.

Und das ist erst der Anfang, berichtet der Tages-Anzeiger. In den Städten leben immer weniger Menschen, die ein Auto besitzen, die Zahl der Autobesitzenden nimmt ab. Auch die Stadtverwaltungen gehen weg vom Auto: Zürich will den motorisierten Individualverkehr bis 2040 um 30 Prozent reduzieren, Genf die Zahl der Parkplätze um 12’000 verkleinern und Luzern will sie halbieren. Auch in kleineren Städten wie St. Gallen und Winterthur ist eine deutliche Reduktion zu beobachten.

Weniger Parkplätze seien ein Anreiz für Autofahrende, mit anderen Verkehrsmitteln in die Innenstädte zu fahren, und «eine wirksame und sinnvolle Unterstützung für eine Politik, die darauf abzielt, die Nutzung anderer Verkehrsmittel als das Auto im Alltag zu fördern«, sagt Vincent Kaufmann, Direktor des Labors für Stadtsoziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). Eine Lösung sieht der Experte darin, dass die Autofahrenden vor der Stadt parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln hineinfahren, so dass das Zentrum für Grünflächen und Restaurantterrassen frei bleibt.

Dass die Autolobby damit nicht einverstanden ist, überrascht nicht. Thomas Hurter, Mitglied der Schweizerischen Volkspartei und Präsident des Automobilclubs der Schweiz, argumentiert, dass Unternehmen und Privatpersonen auf genügend Parkplätze angewiesen seien.