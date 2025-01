Aujourd’hui en Suisse

Le soutien massif apporté à Charlie Hebdo et aux dessinateurs après l’attentat est largement retombé, mais ce n’est pas une tendance liée à ce qui s’est passé le 7 janvier, affirment les dessinateurs satiriques suisses Vincent l’Épée, Patrick Chappatte et Nicolas Sjöstedt, alias Jo Ted.

«Toute la société a changé, elle est devenue plus puritaine, souligne ce dernier. Aujourd’hui, en matière d’humour, il faut prendre des pincettes, même avec ses proches». L’Épée lui fait écho: «Ces dernières années, l’esprit libertaire a pris un coup, mais ce n’est pas lié à ‘Charlie’. La société est plus polarisée aujourd’hui et les rédactions sont devenues plus frileuses.»

Selon Patrick Chappatte, «le 11 septembre des cartoonistes», comme il l’appelle, «a en même temps tout et rien changé pour le dessin de presse». Il rappelle qu’après l’attentat, le New York Times lui a commandé un dessin qui est resté en page d’accueil du journal pendant toute une journée, un événement sans précédent. Pourtant, quatre ans plus tard, le journal new-yorkais renonce à publier des dessins satiriques.