Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Die dunkle Vergangenheit des Schweizer Bankensektors geriet in diesen Tagen erneut in die Schlagzeilen, durch die Enthüllungen über Konten im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus. Mehrere Zeitungen veröffentlichten Interviews mit Historikerinnen, Historikern und Fachpersonen.

Heute jährt sich auch der Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo zum zehnten Mal. Was hat sich in der Zwischenzeit für die Arbeit der Karikaturistinnen und Karikaturisten in der Schweiz verändert?

2020 scheiterte die Initiative "Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft" an der Urne, obwohl sie vom Stimmvolk mehrheitlich, von den Kantonen aber nicht angenommen wurde. Nun will es ein Komitee noch einmal wissen und hat eine Unterschriftensammlung lanciert, um die Schweiz erneut zur Konzernverantwortung an die Urne zu bringen.

Wir schliessen mit einem Problem, mit dem viele Schweizer Unternehmen zu kämpfen haben, wenn sie nach der Pensionierung ihrer Führungskräfte keine Nachfolge finden.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!