Oggi in Svizzera

Molte aziende in Svizzera si trovano davanti a un futuro incerto poiché, con molti dirigenti che si avviano verso la pensione, non è sempre facile trovare una soluzione per la successione.

Secondo uno studio della società di consulenza manageriale Dun and Bradstreet ci sono 650’000 imprese in Svizzera e il problema della successione è particolarmente sentito nel settore edile e per le imprese con meno di 50 dipendenti.

Circa 100’000 di queste piccole aziende erano alla ricerca di una soluzione sulla successione nel 2024, molte di più che due anni prima. È una realtà che non risparmia neppure le imprese con finanze solide. Anche per le aziende più grandi la tendenza è in aumento.

Secondo Alexandra Bertschi, esperta di successione della società di revisione e consulenza PWC, la mancanza di persone disposte a prendere il testimone non è un bene per l’economia, ma è comprensibile: “Ci sono meno persone che arrivano rispetto a coloro che partono, la parola chiave in questo caso è ‘baby boomer’. Molte si avviano alla pensione e non ci sono abbastanza successori. Da una parte il problema è in termine di numeri, dall’altra è culturale, con la Generazione Z che ha dei modelli di vita differenti”.