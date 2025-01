Aujourd’hui en Suisse

Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT, organe du Conseil de l’Europe) a critiqué les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et Valais dans un rapport publié mardi. Le CPT dénonce plusieurs accusations d’abus physiques et d’usage excessif de la force par la police, ainsi que la surpopulation carcérale.

Le rapport se réfère à la neuvième visite du Comité dans les prisons et les commissariats de police en mars 2024. Selon le CPT, les recommandations formulées lors de la visite précédente en 2021 n’ont pas été suivies et la situation s’est aggravée. Il souligne que les ressortissants étrangers surtout subissent des traitements tels que des coups de matraque, des coups de poing, des coups de pied et des morsures de chien lors des arrestations.

Le CPT recommande que des mesures efficaces soient prises pour poursuivre les policiers accusés de mauvais traitements et pour généraliser l’enregistrement vidéo des interrogatoires. Les cantons incriminés ont répondu à ces accusations en assurant qu’ils ne tolèrent aucun mauvais traitement, aucune insulte ou injure à caractère raciste de la part des policiers et des agents de détention, et que les abus sont systématiquement signalés.