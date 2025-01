Heute in der Schweiz

Verteidigungsministerin Viola Amherd hat am Mittwoch ihren Rücktritt aus dem Bundesrat bekanntgegeben . Sie werde ihr Amt Ende März abgeben, sagte sie vor den Medien in Bern.

Die Walliserin von der Partei Die Mitte war im Dezember 2018 gewählt worden. Sie war die erste Frau an der Spitze des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen nach dem Ende des Präsidialjahrs von Amherd.

«Ich habe mir diesen Entscheid lange überlegt. Und ich habe mir gesagt, dass es nach 30 Jahren aktiver Politik und der damit verbundenen Erfahrung in der Bundesexekutive an der Zeit ist, die Verantwortung weiterzugeben. Ob das ein Mann oder eine Frau sein wird, werden wir sehen», sagte sie vor den Medien.

Über ihren Rücktritt war bereits seit längerem spekuliert worden. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) hatte Amherd offen zum Rücktritt aufgefordert und ihr vorgeworfen, in der Armee falsche Prioritäten zu setzen. Auslöser der Kritik war ein Schreiben der Finanzdelegation des Parlaments an das VBS während der Wintersession im Dezember, in dem sie sich besorgt über den Stand mehrerer Armeeprojekte äusserte. Kritisiert wurde auch die von der Verteidigungsministerin geforderte Annäherung an die Nato.

Die Gerüchte um ihren Rücktritt wurden auch durch einen anderen Rücktritt genährt, der Anfang letzter Woche bekannt wurde: jener von Gerhard Pfister als Präsident der Mittepartei. Pfister selbst hatte in einem Interview erklärt, er wolle «die Tür zum Bundesrat nicht zuschlagen».