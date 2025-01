Aujourd’hui en Suisse

Plus de 3000 personnalités, dont plus de 60 chefs et cheffes d’État et de gouvernement d’environ 120 pays, participeront au WEF. De son côté, le secteur privé sera représenté par plus de 1600 patrons et patronnes d’entreprise. Le forum mettra l’accent sur le rôle de la connaissance et de la technologie, en particulier de l’intelligence artificielle, l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.

Dès demain, le WEF battra son plein avec le discours d’ouverture de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui sera suivi de débats, de rencontres et de divers événements. Les discours du président américain Donald Trump, qui ne sera pas présent sur place, mais connecté par vidéoconférence, et du président ukrainien Volodymyr Zelensky sont particulièrement attendus.

Comme chaque année, l’événement, qui se termine vendredi, suscite de nombreuses protestations. Dimanche, la police a arrêté 30 personnes qui s’étaient séparées d’un cortège pour s’asseoir sur la route cantonale. Elles ont été relâchées, mais devront répondre de plusieurs infractions, ont précisé les forces de l’ordre. Le reste du cortège a rejoint une manifestation organisée à Davos par les Jeunes socialistes, qui réclamaient la fin du forum avec des slogans tels que: «Ce ne sont pas les riches qui nous sauveront». Ce matin, une dizaine de militants et militantes de Greenpeace ont bloqué l’héliport de Davos. Parallèlement, le mouvement Mass-Voll a mené une campagne de distribution de tracts autorisée, tandis qu’un opposant au WEF a enduit de peinture verte l’entrée d’un hôtel de la station.