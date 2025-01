Oggi in Svizzera

La telenovela della successione della ministra uscente Viola Amherd dal Consiglio federale continua. L’ultimo colpo di scena è arrivato oggi quando l’ex presidente del Consiglio Nazionale, il grigionese Martin Candinas, ha annunciato di non volersi candidare per un posto in Governo.

Candinas era considerato il favorito dopo che, nel fine settimana, a dirsi non interessato era stato il presidente uscente del partito del Centro, Gerhard Pfister. Oltre a queste rinunce si conta anche quella del leader del gruppo parlamentare, Matthias Bregy, che sarebbe più interessato alla presidenza del partito che a un seggio in Consiglio federale, secondo la NZZ am Sonntag. Prima ancora, ad aver detto no è stato il consigliere agli Stati Benedikt Würth.

La lista si è quindi assottigliata. Tra i candidati che secondo la stampa sono ancora in corsa citiamo, ad esempio, Philipp Kutter, consigliere nazionale zurighese, che ha indicato di stare riflettendo se, malgrado la sua tetraplegia, possa candidarsi alla successione di Amherd. Il consigliere di Stato vallesano ed ex presidente del partito Christophe Darbellay, interpellato dalla RTS, ha detto di non escludere una candidatura.

E mentre la girandola di speculazioni sui possibili sostituti di Amherd continua nelle testate elvetiche, il Centro si è riunito per stabilire le procedure da seguire per la presentazione delle persone candidate. Il nome della prossima o del prossimo consigliere federale, in ogni caso, sarà sicuro solo dopo l’elezione da parte dell’Assemblea federale, il prossimo 12 marzo.