Heute in der Schweiz

Candinas galt als Favorit, nachdem der scheidende Präsident der Mittepartei, Gerhard Pfister, am Wochenende erklärt hatte, er sei nicht interessiert. Zu diesen Absagen kam noch diejenige von Fraktionschef Matthias Bregy, der laut NZZ am Sonntag eher am Parteipräsidium als an einem Bundesratssitz interessiert wäre. Davor war es Ständerat Benedikt Würth, der Nein sagte.

Die Liste hat sich also ausgedünnt. Zu den Kandidaten, die laut Presse noch im Rennen sind, gehört zum Beispiel der Zürcher Nationalrat Philipp Kutter, der angedeutet hat, dass er darüber nachdenkt, ob er trotz seiner Tetraplegie für die Nachfolge Amherds kandidieren könnte. Der Walliser Staatsrat und ehemalige Parteipräsident Christophe Darbellay sagte auf Anfrage des Westschweizer Fernsehens RTS, er schliesse eine Kandidatur nicht aus.

Und während in den Schweizer Medien die Spekulationen über die Nachfolge Amherds weitergehen, traf sich die Mitte, um die Modalitäten für die Präsentation der Kandidat:innen festzulegen. Der Name der nächsten Bundesrätin oder des nächsten Bundesrats wird auf jeden Fall erst nach der Wahl durch die Bundesversammlung am 12. März feststehen.