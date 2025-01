Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Le Parlement israélien interdit aux autorités israéliennes d’entrer en contact avec l’organisation d’aide aux Palestiniens UNRWA. Cette dernière n’a plus non plus le droit de travailler à Jérusalem-Est. Malgré ces restrictions, l’organisation humanitaire veut poursuivre ses activités à Gaza, comme l’a déclaré son chef suisse Philippe Lazzarini dans l’émission Mise au point de la télévision suisse romande.

Les nouvelles lois sont un coup dur pour l’UNRWA, a déclaré Philippe Lazzarini. Il s’est toutefois dit déterminé à poursuivre toutes ses activités – comme l’approvisionnement en nourriture et les centres de santé – même après le 30 janvier, date à laquelle les nouvelles lois entreront en vigueur. Non seulement les lois israéliennes limitent l’UNRWA, mais l’organisation humanitaire est également sous pression sur le plan financier. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Suède et la Suisse, ont gelé ou suspendu leur soutien.

Philippe Lazzarini estime que la création d’un État palestinien constituerait une solution au conflit. Les activités de l’UNRWA pourraient alors y être transférées, et l’aide humanitaire pourrait être organisée de manière durable.