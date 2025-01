Heute in der Schweiz

Nicht alle unangenehmen Neuerungen aus den USA stammen aus der Feder von Präsident Trump. Joe Biden hat kurz vor Ende seiner Amtszeit verfügt, dass die Ausfuhr von Computerchips eingeschränkt wird. Die Schweiz ist von der Liste der Länder gestrichen worden, die uneingeschränkten Zugang zu dieser Technologie haben. Die Chips sind wichtig für Entwicklungen im Feld der Künstlichen Intelligenz, die Eidgenössische Technische Hochschule ist bestürzt über diesen Entscheid.

In einem Interview mit der NZZ am Sonntag sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin, dass er in Kontakt mit den USA sei und versuchen werde, den Entscheid umzustossen. «An der ETH arbeiten wir mit Chips, produzieren aber auch Innovationen, die wichtig für die Amerikaner sind», sagt er. «Das wäre für die USA ein Eigengoal». Warum die Schweiz von der Liste der verbündeten Länder gestrichen wurde, ist nicht vollständig klar.

Doch auch in Europa sei die Lage nicht einfach. «Manche Nachbarländer haben derzeit praktisch keine Regierung», sagt Parmelin. Wenn er mit seinen Pendants in Deutschland oder Österreich diskutieren wolle, wisse er gar nicht, an wen er sich wenden soll.