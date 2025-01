Oggi in Svizzera

I chip sono importanti per gli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale e il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) è costernato da questa decisione.

In un’intervista alla NZZ am Sonntag, il ministro dell’Economia Guy Parmelin ha dichiarato di essere in contatto con gli Stati Uniti e che cercherà di ribaltare la decisione. “All’ETHZ lavoriamo con i chip, ma produciamo anche innovazioni importanti per gli americani”, afferma. “Sarebbe un autogol per gli USA”. Non è del tutto chiaro perché la Svizzera sia stata rimossa dall’elenco dei Paesi alleati.

Ma nemmeno in Europa la situazione è facile. “Alcuni Paesi vicini non hanno praticamente un governo al momento”, dice Parmelin. Se volesse parlare con i suoi omologhi in Germania o in Austria, non saprebbe a chi rivolgersi.