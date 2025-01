Aujourd’hui en Suisse

La recherche a analysé l’évolution de la qualité du travail au cours de la période 2012-2023. Au cours de cette période, le sentiment d’être soumis à une forte pression au travail a diminué pour tous les groupes de travailleurs, à l’exception des femmes et des jeunes. Ces groupes sont les plus exposés aux horaires de travail atypiques, tels que le travail sur appel et le dimanche. En outre, un quart des personnes de moins de 24 ans estiment que leur travail ne sert à rien.

Le taux d’emploi des femmes a augmenté entre 2013 et 2023, quelle que soit leur situation familiale. Bien plus souvent que les hommes, elles sont surqualifiées pour les emplois qu’elles occupent. Les femmes sont également plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel et à bénéficier de contrats à durée déterminée.

Dans la plupart des cas, ces situations ne résultent pas d’une décision personnelle des intéressées, puisque sept femmes sur dix travaillant à temps partiel souhaiteraient augmenter leur taux d’emploi.