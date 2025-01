Heute in der Schweiz

Diese bereits in der jüngsten NZZ am Sonntag verbreitete Nachricht wurde heute bestätigt. Der Grund, weshalb die Exekutive ein Verbot erwägt, liegt in den Missbräuchen, die in der Vergangenheit in diesem Bereich aufgetreten sind, als die Nachfrage nach Adoptionen in der Schweiz zu einem oft undurchsichtigen «Angebot» in verschiedenen Ländern führte. In Sri Lanka beispielsweise entwickelte sich eine regelrechte Adoptionsindustrie, die nicht immer reibungslos funktionierte. Oft fehlte die schriftliche Einwilligung der leiblichen Eltern.

Zudem kam eine unabhängige Fachgruppe in einem kürzlich veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass Missbrauch bei internationalen Adoptionen in der Praxis nicht ausgeschlossen werden kann.

In seiner heutigen Mitteilung weist der Bundesrat erneut darauf hin, dass die Zahl der Adoptionen aus dem Ausland deutlich zurückgegangen ist. Heute sind es in der Schweiz rund 30 Kinder pro Jahr, früher waren es mehrere Hundert.