Oggi in Svizzera

Le persone pensionate in Svizzera e all’estero riceveranno una tredicesima rendita dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) a partire dal dicembre 2026. Tuttavia, non è ancora chiaro come lo Stato la finanzierà. Esperte ed esperti di politica sociale stanno riflettendo sulla questione e anche la ministra degli Interni Elisabeth Baume-Schneider (nella foto) sta elaborando delle proposte. Per mantenere l’AVS finanziariamente stabile sono necessari dai 4 ai 5 miliardi di franchi all’anno. A rendere le cose più difficili c’è anche la demografia, con il numero di persone in pensione in continuo aumento.

Il Parlamento ha chiesto all’amministrazione federale di elaborare delle stime sulle opzioni di finanziamento. In particolare, si tratta di trovare una tempistica e un equilibrio tra deduzioni salariali e aumenti dell’IVA.

Tra le ipotesi prese in considerazione, ve n’è una che potrebbe interessare le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero. Secondo il Blick, tra i possibili scenari che l’amministrazione ha già esaminato, c’è un punto relativo alle loro pensioni. Quale sarebbe l’effetto di una riduzione della tredicesima AVS per coloro che risiedono fuori dal Paese? È una domanda a cui la destra del Parlamento voleva una risposta. Secondo l’amministrazione federale non cambierebbe quasi nulla dal punto di vista finanziario, ma ci sarebbero grossi ostacoli legali.

Le idee attualmente sul tavolo non sembrano bastare, però, e la Commissione per la politica sociale del Consiglio degli Stati ha incaricato oggi l’amministrazione federale di presentare ulteriori proposte.