Aujourd’hui en Suisse

L’étude a comparé des forêts où les arbres tombés avaient été laissés en place à celles où ils avaient été dégagés. Les résultats sont surprenants: les scientifiques ont observé une plus grande biodiversité dans les forêts endommagées par une tempête. Si le nombre total d’espèces était similaire dans les zones dégagées et non dégagées, leur composition différait. Davantage d’espèces menacées ont été recensées dans les forêts qui n’avaient pas été déblayées après une tempête.

Plus de 500’000 insectes et arthropodes ont été collectés, représentant plus de 1600 espèces. Cet ensemble de données, recueillies sur deux décennies, est le plus complet de ce type dans le monde. C’est également la première fois que des arthropodes sont collectés de manière systématique sur une période aussi longue.