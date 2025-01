Heute in der Schweiz

Die zweite (berufliche) Säule und die dritte (freiwillige private) Säule des Schweizer Rentensystems unterliegen beide der Steuer, die unabhängig von anderen Einkünften zu einem besonderen Satz berechnet wird. Bezieht eine Person Kapital aus ihrer Pensionskasse, wird eine Kapitalabzugssteuer erhoben.

Der Vorschlag richtet sich in erster Linie an Gutverdienende und Personen, die erhebliche Summen in ihren Pensionsfonds angespart haben. Nach den derzeitigen Vorschriften muss eine Person, die beispielsweise 1 Million Franken aus ihrer Pensionskasse bezieht, 23’000 Franken an Bundessteuern zahlen. Nach dem neuen Vorschlag würde sich dieser Betrag auf 42’000 Franken fast verdoppeln.

Für Ehepaare, die weniger als 300’000 Franken in die dritte Säule eingezahlt haben, könnten sich jedoch Steuereinsparungen ergeben. Ein Ehepaar, das 100’000 Franken aus der dritten Säule entnimmt, zahlt derzeit 2’414 Franken Steuern. Nach dem neuen System würden sie rund 1200 Franken zahlen.

Ziel der Reform ist es, zusätzliche Einnahmen in Höhe von 160 Millionen Franken zu generieren und gleichzeitig Steuerprivilegien abzubauen. Die Vorlage betrifft nur die Steuersätze des Bundes, die kantonalen Sätze bleiben unberührt. Das Parlament wird die Vorlage nun prüfen.