Aujourd’hui en Suisse

Le conflit serait né d’un désaccord sur le budget de l’armée: Viola Amherd aurait demandé plus de moyens, tandis que Karin Keller-Sutter aurait insisté, et continue d’insister, pour que les dépenses soient limitées. Les déclarations répétées de Thomas Süssli sur les carences financières de l’armée auraient agacé Karin Keller-Sutter, qualifiée par la NZZ am Sonntag de «femme la plus puissante du Conseil fédéral».

La situation s’est envenimée en août dernier, lorsque la NZZ am Sonntag a révélé l’existence d’un vaste plan d’économies, qui n’a été présenté officiellement que quelques jours plus tard. Karin Keller-Sutter aurait attribué cette fuite à Thomas Süssli et exigé sa démission, selon le même journal. Une enquête administrative l’a finalement blanchi.

Thomas Süssli assure que son départ n’est pas lié à cette affaire, mais reconnaît ne pas avoir réussi à instaurer un climat de confiance. Entre intrigues et fuites, il a souvent douté de qui il pouvait avoir confiance, rapportent des sources proches.