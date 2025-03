Oggi in Svizzera

Il rapporto dettagliato pubblicato oggi conferma quanto la BNS aveva anticipato in gennaio. Questa è una buona notizia per Confederazione e Cantoni che lo scorso anno e il precedente non avevano ricevuto nulla dalla banca centrale elvetica.

Nel dettaglio, l’istituto ha realizzato un utile di 67,3 miliardi sulle sue posizioni in valuta estera. Le riserve in oro hanno generato una plusvalenza di 21,2 miliardi, mentre le posizioni in franchi una perdita di 7,4 miliardi. Le spese operative sono state di 400 milioni di franchi.

Oltre ai fondi per Confederazione e Cantoni, la BNS ha previsto di pagare un dividendo di 15 franchi per azione, il massimo consentito dalla legge. Dopo questi versamenti, la riserva per future distribuzioni sarà di 12,9 miliardi di franchi.