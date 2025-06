Aujourd’hui en Suisse

La disparition du journal gratuit est le signe des difficultés rencontrées par la presse écrite dans un monde de plus en plus numérisé.

L’un des journaux les plus lus de Suisse disparaîtra dans son édition imprimée d’ici la fin de l’année. Il s’agit du journal gratuit 20 Minuten (20 Minuti en Suisse italienne et 20 Minutes en Suisse romande). C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son éditeur, TX group.

L’offre sera axée sur le numérique, précise le groupe d’édition zurichois. Une rédaction centrale pour la Suisse alémanique et la Suisse romande sera créée, répartie entre Lausanne, Berne et Zurich. Les bureaux régionaux de Bâle, Genève, Lucerne et Saint-Gall seront fermés. On estime à 80 le nombre d’emplois perdus.

Au Tessin, où le journal est exploité par une coentreprise indépendante (20 Minuti Ticino SA), les activités seront concentrées sur le portail d’information tio/20 Minuti et aucune réduction de personnel n’est prévue.

Dans un communiqué, il est indiqué que cette décision est due à «l’évolution rapide des habitudes de consommation des médias et à la baisse des revenus tirés de l’impression». 20 Minuten a été lancé en 1999 en tant que journal de banlieue gratuit et a connu un grand succès pendant longtemps. Ces dernières années, cependant, il s’est de plus en plus appauvri à la suite de la baisse des recettes publicitaires qui a touché les journaux imprimés.