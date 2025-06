Aujourd’hui en Suisse

Le statut de protection S ne s’appliquera bientôt plus à toutes les Ukrainiennes et tous les Ukrainiens arrivant en Suisse.

La Suisse restreint la protection accordée aux réfugiés ukrainiens. À l’avenir, les Ukrainiennes et les Ukrainiens fuyant vers la Suisse ne bénéficieront plus automatiquement du statut S.

En décembre, le Parlement a décidé que seules les personnes dont le dernier domicile se trouvait dans des régions totalement ou partiellement occupées par la Russie, ou dans des zones où se déroulent des combats «plus ou moins intenses», pourront encore bénéficier de ce statut. Le Conseil fédéral doit appliquer cette décision parlementaire. Il s’oriente vers le modèle norvégien et prendra prochainement une décision, selon la SRF.

La Norvège divise l’Ukraine en régions sûres et non sûres. La Suisse devrait reprendre ce modèle, avec quelques ajustements autour de la capitale, Kiev. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), un tiers des réfugiés actuellement accueillis ne seraient plus éligibles au statut S.

L’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) salue cette restriction, qu’elle juge tardive – et va encore plus loin: la semaine dernière, elle a déposé une motion au Conseil national visant à supprimer entièrement le statut S. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés critique cette décision, soulignant l’évolution rapide de la situation sécuritaire. Elle met en garde contre des traitements inéquitables et une insécurité juridique lors de renvois ou dans le cadre de procédures d’asile alternatives.