La chasse, une tradition controversée qui oppose deux visions de la nature

Un chasseur photographié le jour de l'ouverture de la chasse haute dans les Grisons le 2 septembre 2024. Keystone/Gian Ehrenzeller

Comme chaque année, la saison de la chasse fait son grand retour. Alimentée par l'essor du loup, la controverse autour de cette pratique a repris de la vigueur ces dernières années. Le débat fait rage entre les défenseurs des animaux d'élevage et des traditions et les avocats des grands prédateurs et des écosystèmes. Et vous, qu'en pensez-vous?

4 minutes

Didier Kottelat, RTS Autre langue: 1 FR original Deutsch de Wie das Halali auf Wölfe die Jagd in neuem Licht erscheinen lässt lire plus Wie das Halali auf Wölfe die Jagd in neuem Licht erscheinen lässt

La chasse est une tradition bien ancrée dans les zones rurales et de montagne, mais elle n’en reste pas moins critiquée. C’est surtout la question du loup qui agite les passions. Sur ce point, les positions des défenseurs des éleveurs et des associations de protection de la nature et de la faune sauvage semblent difficiles à concilier.

En septembre 2020, le peuple rejetait de justesse une révision de la loi sur la chasse prévoyant notamment le tir de loups avant que ceux-ci n’aient causé des dégâts. Pourtant, depuis décembre 2023, l’abattage préventif du grand prédateur a été autorisé par le Conseil fédéral, à la suite de l’adoption d’une nouvelle mouture de la loi par le Parlement.

>> Participez à la discussion avec « dialogue », une offre de la SSR:

Contenu externe

Paradoxalement, la chasse au loup n’est pas forcément attrayante pour les adeptes de la carabine. Abattre un loup est avant tout un service rendu aux éleveurs, affirme Martin Valär à la radio-télévision romanche RTR. Plutôt que perdre son temps avec le canidé, ce chasseur préfère nettement tirer un cerf ou un chevreuil. « Nous voulons un bon morceau de viande », explique-t-il.

>> Voir le reportage de RTR dans les montagnes des Grisons:

Contenu externe

Après le loup, le castor?

Le passage d’une régulation réactive à une régulation proactive est la nouvelle stratégie prônée par le Conseil fédéral, sous l’impulsion du nouveau chef du Département de l’environnement Albert Rösti. Comme le loup, le castor pourrait désormais être abattu avant même d’avoir fait des dégâts. C’est ce que propose le projet de nouvelle ordonnance sur la chasse, mis en consultation ce printemps.

Salué par l’Union suisse des paysans, ce texte est dénoncé par les milieux de défense de la nature. Pour le WWF, cette approche est non seulement inefficace, mais elle ne tient pas non plus compte de l’importance de certaines espèces sauvages pour les écosystèmes. A la suite des critiques, la législation pourrait être modifiée par le Conseil fédéral. Son entrée en vigueur est prévue en février 2025.

>> Le compte-rendu du résultat de la consultation sur le texte:

Contenu externe

Au Tessin, on chasse le sanglier en plein été

Certaines pratiques sont moins controversées, notamment la chasse au sanglier. En effet, loin d’être menacé, le cochon sauvage prolifère dans de nombreuses régions du pays et provoque d’importants dégâts dans les cultures. Pour cette espèce, la nécessité de réguler les effectifs est largement partagée.

Particulièrement touché, le Tessin autorise depuis deux ans le tir du sanglier en juin et en juillet. En 2023, 1100 bêtes ont été prélevées et 1300 cette année. Même si le problème demeure, cette chasse extraordinaire a permis d’améliorer la situation, relève Davide Cadenazzi, président de la fédération des viticulteurs de Suisse italienne, interrogé par RSI.

>> Voir le reportage de RSI sur les sangliers au Tessin:

Contenu externe

Des initiatives pour une chasse plus durable

Jusqu’à présent, seule la viande des animaux abattus était consommée, tandis que le reste des bêtes finissait à la poubelle ou était incinéré. Mais face aux critiques, les partisans de la chasse ne restent pas les bras croisés. Des efforts pour rendre cette pratique plus durable font leur apparition.

Une petite entreprise suisse s’est désormais fixé pour objectif d’utiliser la peau et les autres sous-produits du gibier pour fabriquer des accessoires de mode: chaussures, sacs et ceintures en cuir ou encore boutons issus des sabots. Cette idée rencontre un écho favorable auprès des chasseurs et des bouchers, rapporte la chaîne alémanique SRF.

>> Voir le reportage de SRF:

Contenu externe

La chasse, une tradition ancestrale dans certaines régions

Dans les Grisons comme dans d’autres régions du pays, la chasse est autant une nécessité qu’une tradition. Dans les zones de montagne, la faune sauvage est abondante et la régulation des troupeaux de cerfs, chamois et autres bouquetins demande un investissement humain important. Cette passion rassemble des personnes de tous âges et anime les discussions, comme le montre cette émission de la télévision romanche RTR.

Contenu externe

Qu’est-ce que l’identité suisse? Comparez-vous à vos concitoyens:

Contenu externe