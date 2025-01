La semaine en Suisse

Un éditorialiste du journal zurichois Tages-Anzeiger s’est récemment lancé dans une amusante diatribe sur l’utilisation croissante de l’anglais dans les transports publics suisses. Je dois admettre qu’il n’a pas tort.

«Ces annonces sont une nuisance depuis un certain temps», affirme Rico Bandle. «Si vous voyagez en Intercity à destination de Zurich, tous les trains en correspondance sont annoncés juste avant d’arriver à la gare centrale, avec les heures de départ et les détails concernant les voies. C’est un bavardage interminable», s’emporte-t-il, précisant que les voyageurs et voyageuses ont déjà accès à toutes ces informations via leur téléphone. «Lorsque, après plusieurs minutes, toutes les correspondances ont enfin été énoncées, tout recommence dans un anglais souvent maltraité par des contrôleurs au niveau déplorable.»

Rico Bandle se dit particulièrement frappé par le fait que les annonces en anglais sont désormais fréquentes sur l’ensemble du réseau, et plus uniquement sur les tronçons touristiques ou à l’aéroport – «là où c’est totalement pertinent». L’anglais s’est également répandu sur certains quais de gare et, à Zurich, dans les tramways. «Pour toutes les personnes qui aiment écouter un podcast, lire un livre ou souhaitent simplement se détendre un moment dans les transports publics, ces annonces supplémentaires constituent avant tout une pollution sonore accrue», martèle-t-il.