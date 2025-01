Die Woche in der Schweiz

Am Montag kündigte Gerhard Pfister (Bild), Vorsitzender der Partei Die Mitte, seinen Rücktritt per Sommer 2025 an. Bereitet er sich auf einen Sitz in der siebenköpfigen Landesregierung vor?

Der 62-jährige Pfister hatte 2016 den Vorsitz der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) übernommen und fusionierte sie 2021 mit der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) zur neuen Partei Die Mitte.

Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bezeichnete Pfister als «Verwandlungskünstler der Schweizer Politik» und meinte damit seinen scheinbaren Wandel vom religiösen Konservativen zum progressiven Reformer, wenn er damit Wahlerfolge erzielen konnte.

Auch die NZZ sinnierte über das Karussell um die Regierungssitze im Bundesrat und spekulierte, dass, falls die 62-jährige Verteidigungsministerin der Mittepartei, Viola Amherd, noch in diesem Jahr zurücktreten sollte – was einige für möglich halten –, der 63-jährige Aussenminister der Freisinnigen, Ignazio Cassis, aus taktischen Gründen mit ihr zurücktreten könnte.

Die Mittepartei – und Pfister selbst – halten sich bedeckt. Der Tages-Anzeiger räumt Pfister aber gute Chancen ein, in die Regierung gewählt zu werden. «Es wird ein spannendes Jahr für die Mittepartei«, schreibt der Tagi.