La semaine en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Bienvenue dans notre sélection des nouvelles les plus importantes – et les plus colorées – de ces sept derniers jours en Suisse.

«À vendre: chaussures bébé, jamais portées» est un célèbre exemple de micro-fiction en seulement six mots, souvent attribuée à tort à Ernest Hemingway. En me rendant à vélo au bureau à Berne mercredi, j’ai remarqué une collection bariolée de chaussures pour enfants (en photo) sur la Place fédérale. Il s’avère qu’elles étaient là dans le cadre d’une campagne en amont d’un vote au Sénat sur le financement des crèches.



Dans cette sélection de la semaine, je vous parle du budget fédéral pour 2025, du prix exorbitant d’un café en Suisse, de la validité des permis de conduire pour les Suisses de l’étranger et des mots de l’année.



Et, pour finir, une énigme: pourquoi l’un de mes collègues, qui a grandi en Suisse alémanique, mettait-il des ciseaux dans sa poche le 6 décembre quand il était petit? Découvrez la réponse, et plus encore, dans mon analyse de la tradition du «Schmutzli», le mystérieux compagnon de Saint-Nicolas.

Excellente lecture,