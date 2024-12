La settimana in Svizzera

Quanto si paga un caffè in un bar svizzero? “Troppo”, direte voi. Ebbene, c’è una cattiva notizia: il prezzo medio di una tazza è appena aumentato di nuovo per il quinto anno consecutivo .

Un café crème costa attualmente in media 4,58 franchi nella Svizzera tedesca, ha riferito lunedì la televisione pubblica svizzera SRF. Mentre il caffè più economico si trova nel cantone Argovia (2,50 franchi), il cantone più economico in media è Soletta (4,45 franchi). Il cantone più caro in media è Zugo (CHF 4,84), ma a Zurigo si può arrivare a pagare fino a CHF 6 per un semplice caffè.

Di fronte a prezzi del genere, gli italiani scenderebbero in piazza: le interruzioni dell’approvvigionamento globale di caffè causate dai cambiamenti climatici potrebbero costringerli a pagare fino a 2 euro (1,85 franchi) per ogni caffè, come ha riportato di recente il Financial Times. “Ancora affascinantemente economico per i londinesi o i newyorkesi, ma uno shock per i romani”. Attualmente in Italia un espresso costa circa 1,20 euro e un cappuccino 1,50 euro.

Secondo questa analisi, a livello internazionale solo i danesi pagano il caffè più degli svizzeri.