Die Woche in der Schweiz

Wie viel zahlt man in einem Schweizer Café für einen Kaffee? «Zu viel», werden Sie vielleicht wohl sagen. Die schlechte Nachricht: Der Durchschnittspreis für eine Tasse ist das fünfte Jahr in Folge gestiegen.

Ein Café Crème kostet in der Deutschschweiz derzeit durchschnittlich 4.58 Franken, berichtete das Schweizer Fernsehen SRF am Montag. Während der billigste Kaffee im Kanton Aargau (CHF 2.50) zu finden ist, ist der durchschnittlich billigste Kaffee-Kanton Solothurn (CHF 4.45). Der teuerste Kanton ist Zug (CHF 4.84), während man in Zürich bis zu 6 Franken für eine einfache Tasse Kaffee hinblättern muss.

Angesichts solcher Preise würden die Italiener:innen auf die Strasse gehen: Unterbrechungen aufgrund des Klimawandels in der weltweiten Kaffeeversorgung könnten sie dazu zwingen, bis zu 2 Euro (1,85 CHF) pro Kaffee zu zahlen, berichtete die Financial Times kürzlich. «Für Londoner oder New Yorker ist das immer noch verlockend billig, aber für Römer ein Schock.» Ein Espresso kostet in Italien derzeit etwa 1,20 Euro und ein Cappuccino 1,50 Euro.

Im internationalen Vergleich zahlen nur die Dän:innen mehr für ihren Kaffee als die Schweizer:innen, so das Ergebnis dieser AnalyseExterner Link.