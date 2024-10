La semaine en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,



Bienvenue dans notre sélection des événements les plus importants - et les plus colorés - survenus en Suisse au cours des sept derniers jours.



«The World of Banksy» (photo du mardi) est une exposition permanente à Saxon, en Valais. Elle présente plus de 140 copies d’œuvres de l’artiste de rue britannique Banksy, qui ne participe pas à l’exposition.



L’un de nos articles les plus populaires cette semaine a examiné le cadre légal entourant la consommation de lait cru en Suisse. Nous nous penchons également sur les attaques du Hamas en Israël, il y a exactement un an, sur une campagne incitant la population à faire des réserves alimentaires d’urgence et sur ce qu’un second mandat de Donald Trump pourrait signifier pour la Suisse.

Bonne lecture!