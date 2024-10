La settimana in Svizzera

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Molte persone in Europa sperano che a rivestire la carica di presidente degli Stati Uniti dopo Joe Biden sarà Kamala Harris, ha scritto lunedì la Neue Zürcher ZeitungCollegamento esterno. Harris è leggermente in vantaggio rispetto al suo avversario Donald Trump, ma la corsa alla Casa Bianca è ancora aperta. Il think-tank di politica estera Foraus ha analizzato questa settimana cosa comporterebbe per la Svizzera l’elezione di Trump.

Autori e autrici ipotizzano che una seconda amministrazione Trump sarebbe più preparata ed efficace di quanto sia stata la prima, senza per questo essere più prevedibile. La politica commerciale potrebbe essere uno dei settori più toccati. Anche se la Svizzera non è in una posizione che la rende più sensibile alla minaccia dell’aumento delle tariffe rispetto ad altri Paesi, potrebbero sorgere ostacoli significativi al commercio. Il ridotto supporto a NATO, Ucraina e Taiwan potrebbe inoltre avere delle conseguenze a livello di sicurezza per la Svizzera.

Foraus si è occupato solo marginalmente delle conseguenze di una vittoria di Harris. Un Governo democratico sarebbe più prevedibile e collaborerebbe in modo più costruttivo con gli alleati, indica il think-tank. Tuttavia, alcuni movimenti tettonici nella politica estera statunitense proseguono e proseguiranno indipendentemente dai risultati dell’elezione. Ad esempio, il graduale ritiro dall’Europa e il rafforzamento delle considerazioni di sicurezza nazionale nella politica economica estera di Washington non sono di buon auspicio per la Svizzera.