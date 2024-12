La semaine en Suisse

L’industrie du chocolat est décidément accusée de tous les maux. Déjà mise en cause pour favoriser le travail des enfants et la déforestation, la voici maintenant accusée d’empoisonner sa clientèle…

La polémique touche Lindt & Sprüngli aux États-Unis. Le chocolatier suisse fait face à une action judiciaire collective pour ne pas avoir mentionné la présence de métaux lourds (plomb et cadmium) dans ses tablettes de chocolat noir. Le problème avait été révélé par l’association américaine de consommateurs «Consumer Reports».

Le cadmium présente une toxicité essentiellement rénale et osseuse et le plomb essentiellement neurologique. Les métaux lourds se retrouvent dans le chocolat par voie naturelle, en particulier si les cacaoyers sont cultivés sur des terres volcaniques. Le chocolat noir a plus de risque d’en contenir, car le cacao est moins dilué avec du lait et du sucre.

Mais il n’y a pas de raison de s’inquiéter outre mesure. Les normes fixées en Californie sont bien plus strictes que celles appliquées en Europe et en Suisse. Selon les seuils fixés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, une personne adulte pourrait consommer jusqu’à une plaque de chocolat par jour pour le cadmium, et jusqu’à deux pour le plomb, sans risque notable.