La settimana in Svizzera

La controversia tocca Lindt & Sprüngli negli Stati Uniti. La società svizzera che produce cioccolato deve affrontare un’azione legale collettiva per non aver menzionato la presenza di metalli pesanti (piombo e cadmio) nelle sue tavolette di cioccolato fondente. Il problema è stato rivelato dall’associazione americana dei consumatori e delle consumatrici “Consumer Reports”.

Il cadmio è principalmente tossico per i reni e le ossa, mentre il piombo è dannoso per il sistema neurologico. I metalli pesanti si trovano nel cioccolato per via naturale, soprattutto se il cacao è coltivato su terreni vulcanici. Il cioccolato fondente ha maggiori probabilità di contenere questi metalli, poiché il cacao è meno diluito con latte e zucchero.

Ma non c’è motivo di preoccuparsi eccessivamente. Le norme stabilite in California sono molto più severe di quelle applicate in Europa e in Svizzera. Secondo le soglie fissate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, una persona adulta potrebbe consumare fino a una tavoletta di cioccolato al giorno per il cadmio e fino a due per il piombo, senza rischi significativi.