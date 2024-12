Die Woche in der Schweiz

Das Ereignis, das in der Schweiz wie in vielen anderen Ländern die Aufmerksamkeit eines Grossteils der Bevölkerung auf sich gezogen hat, war zweifellos der „Black Friday“. Dieser aus den USA stammende Brauch hat sich mittlerweile auch in der Schweiz zu einer festen Tradition entwickelt .

Die ersten „Black Friday“-Angebote wurden 2007 in der Schweiz lanciert. Acht Jahre später nahm Manor als erster grosser Einzelhändler an der Aktion teil und erzielte einen dreimal höheren Umsatz als an einem normalen Freitag. Heute machen in der Schweiz über 200 Marken und Einzelhändler am «Black Friday» mit.

