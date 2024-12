La semaine en Suisse

Chères et chers Suisses de l'étranger,

Bienvenue dans notre sélection des nouvelles les plus importantes – et les plus étonnantes – de ces sept derniers jours en Suisse.

Les fans d'architecture gothique ont été comblés mardi dernier lorsqu’ils et elles ont enfin pu admirer l’entier de la voûte restaurée de la nef centrale de la cathédrale de Berne (voir photo). Des spécialistes avaient passé quatre ans à la nettoyer en profondeur.

Les parlementaires n'ont pas chômé cette semaine. Nous examinerons leurs principales décisions, notamment sur le budget fédéral de l'année prochaine et sur l'interdiction du Hamas. Il y a aussi eu la décision très attendue d'un tribunal sur la question de savoir si le peuple suisse devait à nouveau se prononcer sur une votation de 2022. Nous nous intéresserons encore à la liste annuelle établie par Google des personnes, des mots et des questions les plus recherchés en Suisse au cours des 12 derniers mois.

Enfin, quelles sont les armoiries de votre famille? Vous n'en avez pas?! Nous vous expliquerons pourquoi la plupart des familles suisses en ont.

