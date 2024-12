Die Woche in der Schweiz

Am Montag hat der Ständerat das Bundesbudget für 2025 mit 42 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Die Schweizer Armee erhält 2025 zusätzliche 530 Millionen Franken, und bei den Direktzahlungen für die Landwirtschaft wird nicht gekürzt. Die Auslandshilfe bleibt jedoch eine Knacknuss: Letzte Woche wollte der Nationalrat 250 Millionen Franken kürzen, der Ständerat schlug 30 Millionen Franken vor, und am Mittwoch schlug Nationalrat neu 170 Millionen Franken vor. Am Donnerstag erhöhte der Ständerat sein Angebot auf 71 Mio. CHF. Werden sie sich einigen? Die Debatte wird am Montag fortgesetzt.

Am Mittwoch stimmte das Parlament mit überwältigender Mehrheit für ein fünfjähriges Verbot der militanten palästinensischen Hamas in der Schweiz und akzeptierte damit einen Regierungsvorschlag, der nach dem terroristen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgearbeitet worden war. Der Bundesrat wird nun über den genauen Zeitpunkt des Verbots entscheiden. Der Nationalrat wollte auch über ein Verbot der libanesischen politischen Partei und militanten Gruppe Hisbollah beraten, aber die Zeit reichte nicht aus.

Unabhängig davon twitterte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag, dass die Asylverfahren und -entscheide für Asylsuchende aus Syrien mit sofortiger Wirkung ausgesetzt würden, bis die Lage vor Ort neu beurteilt werden könne. Es wird angenommen, dass etwa 500 syrische Staatsbürger in der Schweiz betroffen sind.

Für die Fünfte Schweiz interessant: Am Mittwoch hat der Ständerat eine Motion angenommen, die verlangt, dass die Sammlung und Prüfung von Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden aus Sicherheits- und Effizienzgründen digitalisiert wird. Im September wurde aufgedeckt, dass kommerzielle Unternehmen verdächtigt wurden, Unterschriften zu fälschen. Der Nationalrat muss noch darüber abstimmen.