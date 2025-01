Les cantons seront bientôt autorisés à abattre les castors – à certaines conditions

Ces sympathiques rongeurs sont appréciés par beaucoup, mais pas par les propriétaires de terrains et de forêts. En effet, les castors aiment ronger les arbres et manger leurs branches. Ils peuvent également endiguer les cours d’eau et endommager les barrages de protection contre les inondations jusqu’à ce que l’eau déborde, inondant les pelouses ou les maisons.

Mais le castor est aussi un animal très utile. Selon un projet de recherche de l’Office fédéral de l’environnement, il contribue de manière significative à la biodiversité. Constructeur infatigable, il a par exemple créé un écosystème à Marthalen (canton de Zurich), dans lequel amphibiens, libellules, poissons et plantes aquatiques sont revenus. Christof Angst, spécialiste du castor, le qualifie de «meilleur promoteur de la biodiversité».

Le castor est également le plus grand rongeur d’Europe et peut devenir plus lourd qu’un chevreuil. Le castor avait par ailleurs disparu de Suisse, mais il a été réintroduit avec succès. Aujourd’hui, on compte environ 5000 castors dans la Confédération.