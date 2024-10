L’homme qui parlait le langage du détecteur de métaux

«Je ne suis pas un chasseur de trésors», affirme Romano Agola, dont le style rappelle vaguement celui d’Indiana Jones. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Fin août, la nouvelle de la découverte d’un camp militaire romain à 2200 mètres d’altitude près de Tiefencastel, dans le canton des Grisons, a fait le tour du monde. Une découverte sensationnelle, rendue possible grâce au travail d’un archéologue autodidacte. swissinfo.ch l’a rencontré pour en savoir plus sur cette activité et sur le phénomène des «chasseurs de trésors» en Suisse.

Les yeux de Romano AgolaLien externe brillent comme ceux d’un enfant. Il vient de trouver une pièce de monnaie romaine en bronze. «Deux mille ans se sont écoulés depuis la dernière fois que quelqu’un l’a tenue. Chaque découverte suscite toujours de fortes émotions en moi», dit-il.

«J’avais 14 ans et je récoltais des pommes de terre dans un champ. Dans la terre retournée par la charrue, j’ai vu quelque chose de brillant: c’était une vieille pièce autrichienne.»

Ce sexagénaire ne veut pas être qualifié de «chasseur de trésors», même si, avec son chapeau à larges bords sur la tête, il rappelle vaguement Indiana Jones. Et comme l’archéologue emblématique de la célèbre série de films, Romano Agola ne connaît pas la peur. «C’est plus qu’une passion; je dirais une maladie, explique-t-il en souriant. Je me suis blessé plusieurs fois aux jambes et aux bras et j’ai failli m’arracher un œil en cherchant des objets métalliques cachés sous terre.»

L’art de chercher des trésors enfouis

Avec un détecteur de métaux, une sorte de béquille surmontée d’une plaque qui oscille continuellement de droite à gauche comme un pendule, l’archéologue autodidacte sonde le sol d’une forêt du canton de Berne. Sur la base du signal acoustique émis par le détecteur, Romano Agola reconnaît le métal enfoui: fer, plomb, alliage ou simple feuille d’aluminium.

«Ici dessous, c’est une douille; ici, un morceau de fer et là, une feuille d’aluminium» Thomas Kern / Swissinfo.ch

«Avec les outils d’aujourd’hui, il est beaucoup plus facile de localiser et d’identifier les objets. En fonction de l’induction électromagnétique de l’objet métallique et de la profondeur à laquelle il se trouve, le détecteur de métaux émet un son différent», explique l’expert, qui marche d’un bon pas dans le sous-bois, se frayant un chemin à travers les buissons et les ronces.

Romano Agola connaît le langage du détecteur de métaux: «Je fais ce travail depuis plus de 40 ans et je sais quand cela vaut la peine de creuser», dit-il en s’arrêtant pour écouter plus attentivement. «Ici dessous, c’est une douille; ici, un morceau de fer et là, une feuille d’aluminium». Les compétences et l’expertise ne suffisent cependant pas pour trouver quelque chose: il faut aussi un peu de chance. Dame Fortune qui, il y a environ deux ans, a embrassé l’expert en prospection qui, depuis quinze ans, visite régulièrement la forêt au bord de l’Aar pour le service archéologique du canton de Berne.

«J’ai trouvé un récipient contenant 65 pièces d’argent celtiques et romainesLien externe, raconte-t-il. C’était une découverte sensationnelle; un trésor qui a constitué l’attraction principale d’une exposition temporaire au musée historique de Berne.»

99% des trouvailles sont des déchets

Cette découverte a récompensé les innombrables heures qu’il a passées à l’extérieur, à dessiner des gribouillis dans les bois et les prairies à l’aide de son détecteur de métaux. «Les découvertes archéologiques ne représentent qu’une infime partie des trouvailles», tempère cependant Romano Agola, qui explique que 1850, l’année de l’introduction des pièces de monnaie fédérales, lui sert de référence pour évaluer la valeur archéologique des objets trouvés.

En moyenne, il déniche 20 à 30 objets par heure, dont 99% sont des déchets tels que des feuilles d’aluminium, des tôles, des fils de fer, des boîtes de conserve, des épingles, des clous, des vis et des douilles.

«Dans ma jeunesse, je ne trouvais pratiquement que des déchets», explique-t-il en se remémorant le jour où il a trouvé sa première pièce de monnaie ancienne. «J’avais 14 ans et je récoltais des pommes de terre dans un champ. Dans la terre retournée par la charrue, j’ai vu quelque chose de brillant: c’était une vieille pièce autrichienne. Ce fut comme une révélation pour moi. J’ai compris que des trésors pouvaient être cachés n’importe où. Il suffisait de les trouver.» C’est ainsi qu’avec son premier salaire d’apprenti, il achète son premier détecteur de métaux pour 300 marks en Allemagne.

«J’ai commencé à me promener dans les bois avec le détecteur de métaux, où, à ma grande joie, je trouvais des pièces modernes de 20, 50 centimes ou un franc», raconte Romano Agola, qui a dû attendre six ans avant de trouver quelque chose de vraiment précieux d’un point de vue archéologique: une pièce de monnaie romaine. «Fier de ma trouvaille, je me suis adressé au service archéologique de Berne, qui n’a pas apprécié du tout», raconte-t-il en souriant de sa naïveté juvénile. Ce que je faisais était illégal et c’est pourquoi ils m’ont interdit de continuer, m’avertissant qu’ils confisqueraient le matériel si j’insistais.»

Une ressource précieuse pour la communauté archéologique suisse

Romano Agola a pourtant insisté, mais en cherchant dans les cantons voisins. Heureusement. C’est grâce à lui que les services archéologiques ont changé d’avis sur l’activité des personnes qui utilisent un détecteur de métaux pour prospecter le sol. Au fil du temps, Romano Agola s’est fait un nom parmi les services archéologiques. Le premier à lui faire confiance fut le canton de Fribourg, qui lui a permis de ratisser le mont VullyLien externe, entre les lacs de Neuchâtel et de Morat. «Au cours de mes recherches, j’ai identifié un coin servant à frapper des monnaies celtiques», raconte Romano Agola, soulignant que cette découverte a ouvert les yeux de la communauté archéologique suisse qui, depuis lors, ne le considère plus comme une menace, mais comme un allié.

C’est en 1997 qu’il rencontre Stefan Hochuli, archéologue cantonal de Zoug, qui décide à son tour de le mettre à l’épreuve en lui confiant la prospection du Baarburg, une sorte de plateau situé au sommet d’une colline au nord-est de Baar. «La première année, j’ai trouvé de nombreuses pièces de différentes époques, alors que les spécialistes de l’Université de Berne, qui ne disposaient pas de détecteurs de métaux, n’avaient détecté qu’un seul objet de l’âge du fer en deux ans», explique Romano Agola. Au fil des ans, la collaboration entre l’archéologue cantonal et l’archéologue autodidacte s’est consolidée, à tel point que les recherches de Romano Agola se sont étendues à l’ensemble du canton de Zoug.

La permission du service cantonal d’archéologie est bien en vue derrière le parebrise. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Cela a permis de découvrir des sites auparavant négligés par les spécialistes. En outre, des périodes historiques pauvres en découvertes, comme l’âge du fer, ont soudain été bien documentées.

Surmonter le scepticisme des archéologues

Romano Agola est aujourd’hui considéré comme une autorité dans le domaine de la prospection, notamment grâce à sa collaboration avec divers organismes et institutions, tels que la police scientifique, les universités et les différents services archéologiques cantonaux. Il n’est plus le seul à travailler avec des spécialistes en la matière.

En Suisse, plusieurs centaines de chercheurs possèdent des détecteurs de métaux légaux, tandis que les illégaux sont estimés à plusieurs milliers. Leur activité est interdite par la loi et constitue un problème pour le patrimoine archéologique. Ces «chasseurs de trésors» sans autorisation cantonale endommagent les sites en enlevant des objets sans documenter correctement la découverte, ce qui entraîne la perte d’informations contextuelles importantes. De plus, ils volent des objets appartenant à l’État.

«Pour moi, la plus grande valeur est la reconnaissance de la communauté archéologique»

Les détenteurs d’une licence cantonale doivent surmonter le scepticisme initial de la communauté scientifique et gagner sa confiance. En effet, les archéologues craignent que les chasseurs de trésors s’approprient les meilleures pièces ou fournissent des informations inexactes sur la provenance de l’objet. «Pour moi, la plus grande valeur est la reconnaissance de la communauté archéologique, la publication d’une de mes trouvailles dans un livre ou son exposition dans un musée, déclare Romano Agola. Je ne mettrais certainement pas ma réputation en péril en vendant une pièce de monnaie ancienne en ligne.»

Celle qui a été trouvée aujourd’hui finit dans un sac plastique numéroté. Après près de quatre heures de recherche, le butin est modeste. Outre la pièce de bronze romaine, il en a trouvé une autre de l’époque celtique, une bague avec une pierre précieuse bleue, peut-être de l’époque moderne, des balles en plomb de mousquet et un morceau de fer forgé. «Est-ce que c’est une bonne journée pour moi?», se demande Romano Agola. «Ça l’est chaque fois que j’ai la chance de tenir dans mes mains quelque chose d’ancien et de datable», répond-il en regardant avec satisfaction les objets mis au jour sous un ciel couvert chargé de pluie au cœur d’une forêt du canton de Berne.

