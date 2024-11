Le hornuss, un sport national suisse qui a du piquant

Série La Suisse insolite , Épisode 12: Si un palet en plastique lancé à une vitesse pouvant atteindre 300 km/h ne vous intrigue pas, il vaut peut-être mieux éviter le hornuss. Mais si vous voulez participer à une tradition vieille de 400 ans, parfois appelée «golf des paysans», enfilez un casque et tentez l’expérience!

Le hornuss est l’un des trois sports nationaux authentiquement suisses – les autres étant la lutte à la culotte et le lancer de la pierre – et il suscite invariablement des réactions stupéfaites de la part des personnes qui le voient pour la première fois. «On dirait un dessin animé», «Ce jeu est génial! Pourquoi n’est-ce pas un sport olympique?», «Plus excitant que le curling», tels sont quelques-uns des nombreux commentaires suscités par une vidéo sur hornuss que nous avions réalisée il y a quelques années.

Bien que des comparaisons soient souvent établies entre le hornuss et le golf, la seule véritable similitude est que le joueur frappe un objet stationnaire le plus loin possible. Comme l’expliqueLien externe le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), diverses versions d’un jeu de frappe d’objets étaient populaires en Suisse centrale, en particulier dans l’Emmental et ses environs, au début du XVIIe siècle. Les adversaires devaient arrêter ces projectiles – souvent des os ou des racines – avec une sorte de palette, qu’ils tenaient ou lançaient en l’air.

«L’importance accordée primitivement aux coups touchant le corps ou la tête rattache le hornuss à d’anciens jeux guerriers où les palettes servaient de bouclier», précise le DHS.

Les fans du Festival national de hornuss 1936 étaient plus proches de l’action que moi. Keystone

Sport de la campagne

Au départ, il s’agissait surtout d’un jeu pour les jeunes agriculteurs, qui se réunissaient à la fin de l’été et à l’automne pour jouer sur les champs fauchés contre les agriculteurs d’autres villages. Ces rencontres permettaient apparemment aux joueurs de se mesurer les uns aux autres et de régler les différends entre les villages. «Malgré des tentatives de conciliation, il semblerait qu’il n’était pas rare que la fin d’un match débouche sur des bagarres», selon Suisse TourismeLien externe.

Aujourd’hui, les différends agricoles sont réglés par d’autres moyens, mais le hornuss reste populaire dans les cantons alémaniques, en particulier à Berne (la nécessité de grands champs limite ce sport aux zones rurales).

Tous les athlètes de haut niveau savent qu’il est important de s’hydrater. Ici, au Festival national de hornuss de 1952. Keystone

En quoi consiste le hornuss? En quelques mots, il s’agit de deux équipes de 16 à 20 joueurs qui se relaient pour frapper, défendre, frapper, défendre. Pour frapper, chaque membre de l’équipe doit utiliser une tige de trois mètres en forme de fouet avec un bloc de bois à l’extrémité pour lancer un palet en plastique (le hornuss ou nouss) reposant sur une rampe surélevée aussi loin que possible dans un terrain délimité. Lorsque le palet vrombit dans l’air, il rappelle un peu un frelon, qui en allemand est une… Hornisse, ou Hornussi dans certains dialectes suisses alémaniques.

Stefan Studer, qui a remporté le prix individuel du Festival national de hornuss 2024, montre comment procéder. Keystone / Peter Klaunzer

Plus le palet dépasse la cote minimum de 100 mètres (mais il atteint parfois jusqu’à 300 mètres), plus l’équipe qui frappe obtient de points – mais seulement si le palet touche directement le sol. L’équipe en défense tente de repérer le palet et de l’intercepter à l’aide de planches de bois. L’équipe qui obtient le moins de points de pénalité (en d’autres termes, le plus grand nombre d’interceptions) gagne. Le hornuss privilégie ainsi le travail d’équipe défensif à l’habileté individuelle, reflétant ainsi la caractéristique suisse de ne pas se faire remarquer.

Pas sans danger

«L’esprit d’équipe, l’entraide et le courage sont les conditions indispensables pour dévier en toute sécurité le palet qui s’approche», déclare l’Association fédérale de hornussLien externe, fondée en 1902. Une défense réussie «exige des défenseurs situés à l’avant du terrain qui réagissent rapidement aux objets volant à basse altitude, tandis qu’une bonne vue, une bonne appréciation de la trajectoire et une capacité de sprint sont nécessaires à l’arrière du terrain».

Les yeux rivés sur l’objectif en 1988. Keystone

Avec un poids de 78 grammes (une balle de golf pèse 46 grammes), un diamètre de 6 cm et une vitesse pouvant atteindre 300 km/h, un palet peut faire de sérieux dégâts. En 2016, une étude de l’Hôpital de l’Île de Berne révélait que les blessures causées par les palets sont rares. Le service des urgences avait déclaré traiter environ deux cas par an. Mais lorsque ces cas surviennent, ils sont graves: «généralement des mâchoires, des pommettes, des nez ou d’autres parties du visage cassés». Les lacérations et les lésions oculaires graves sont également caractéristiques des blessures dues au hornuss.

Aucun des joueurs impliqués dans les accidents ne portait de casque, souligne l’étude. L’Hôpital de l’Île a déclaré que le port obligatoire d’une protection de la tête et du visage pourrait grandement contribuer à prévenir de telles blessures. Bien que les jeunes joueurs soient obligés de porter un casque – et que certains plus âgés choisissent de le faire – un arbitre de 68 ans a été heurté par un palet l’année dernière et est décédé des suites de ses blessures.

Les membres de cette équipe lors du Festival national de hornuss 2002 portent un casque. Les équipes sont composées d’hommes et de femmes de tous les âges. Keystone

«Femmes et hommes, jeunes et vieux»

C’est la mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que, contrairement à la lutte à la culotte ou au lancer de la pierre, il n’est pas nécessaire d’être bâti comme une montagne pour avoir une chance. «La force, la taille, l’agilité et un entraînement intensif sont des facteurs importants pour lancer à de grandes distances», déclare l’Association fédérale de hornuss.

À cet égard, le hornuss présente des similitudes avec les tournois de golf «long drive»Lien externe, où les meilleurs joueurs sont également rarement massifs. En fait, si vous imaginez une foule de personnes lors d’un tournoi de «long drive» essayant d’attraper la balle, vous vous rapprochez du hornuss.

Que faire si l’on veut jouer? «Les personnes intéressées n’ont qu’à se rendre sur le terrain de hornuss le plus procheLien externe et à s’y essayer. Une séance d’entraînement pour personne débutante est généralement gratuite», a déclaré à swissinfo.ch l’Association fédérale de hornuss à swissinfo.ch.

Il existe actuellement 156 clubs répartis dans toute la Suisse (principalement dans le canton de Berne) et environ 6000 personnes inscrites, dont un dixième de femmes. «Femmes et hommes, jeunes et vieux, jouent tous dans la même équipe», explique l’association. Il n’y a que dans la première ligue que l’on trouve des équipes exclusivement masculines.

Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais ce type est probablement suisse. Keystone / Peter Klaunzer

Le Festival national de hornuss a lieu tous les trois ans. Le prochain se déroulera dans l’Emmental en août 2027; vous avez donc tout le temps de vous mettre en forme.

Les moments forts du dernier Festival de hornuss (2024):

